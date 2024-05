Krsnaa Diagnostics Limited est un fournisseur de services de diagnostic en radiologie et en pathologie basé en Inde. L'entreprise est principalement engagée dans la fourniture de services de diagnostic dans toute l'Inde. Elle fournit des services de radiologie et de pathologie pour les rayons X, la tomodensitométrie (CT scan), l'imagerie par résonance magnétique (IRM), la mammographie, les services de télérapport et tous les types d'analyses de sang et d'urine. Sa technologie aide les professionnels de la santé à diagnostiquer et à traiter les problèmes médicaux par l'imagerie de l'intérieur du corps humain. Ses offres de services de laboratoire englobent une gamme d'investigations allant des tests de routine aux tests spécialisés. Ses forfaits santé comprennent notamment Ayaksham-Total, Bone Health-Advance, Fever Profile-Basic, Hypertension Profile, Menopause Profile-Advance et Polycystic Ovaries Screening (PCOS). L'entreprise propose ses services aux hôpitaux publics et privés, aux facultés de médecine et aux centres de santé communautaires.

Secteur Installations et services en soins de santé