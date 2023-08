Krsnaa Diagnostics Limited est une société basée en Inde, qui est un fournisseur de services de diagnostic en radiologie et en pathologie. La société se concentre sur la fourniture de services de radiologie et de pathologie pour les radiographies (rayons X), la tomographie par ordinateur (CT), l'imagerie par résonance magnétique (IRM), la mammographie, les services de télédéclaration et tous les types d'analyses de sang et d'urine. La société opère en Inde et possède des centres de diagnostic dans toute l'Inde. Les études de la société dans le domaine de la tomodensitométrie comprennent l'angio périphérique, l'urographie, l'angio coronaire, la cisternographie, la tomodensitométrie du cerveau, la tomodensitométrie de l'abdomen en trois phases, la tomodensitométrie HRCT de l'os temporal, la tomodensitométrie dentaire, l'angio cérébral, la tomodensitométrie de perfusion, l'angio rénal, l'aortographie et l'angio pulmonaire. Les services de la société en matière de doppler couleur comprennent le doppler artériel des membres supérieurs, le doppler veineux des membres supérieurs, le doppler artériel des membres inférieurs, le doppler veineux des membres inférieurs, le doppler carotidien, le doppler hépatosplénique, le doppler obstétrique et le doppler scrotal.

Secteur Installations et services en soins de santé