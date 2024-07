Kruso Kapital SpA, anciennement connue sous le nom de Prontopegno SpA, est une société basée en Italie qui opère dans le secteur des prêts à la consommation. La société est présente à la fois dans le secteur des prêts garantis et sur le marché des ventes aux enchères de métaux précieux, d'objets d'art et de voitures de collection, dans le but de fournir à ses clients des liquidités immédiates. Kruso Kapital fait partie du groupe Banca Sistema SpA et exerce des activités de crédit sur gage par l'intermédiaire d'un réseau de succursales en Italie et sur le territoire grec par l'intermédiaire de la filiale ProntoPegno Grecia, ainsi qu'en tant que maison de vente aux enchères. La société, par l'intermédiaire de sa maison de vente aux enchères Art-Rite, est active sur le marché de l'art moderne, contemporain, ancien et numismatique, ainsi que sur certains segments de collection tels que les voitures.