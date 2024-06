Krypton Industries Limited est une société basée en Inde, qui se concentre sur les pneus sans chambre à air en polyuréthane multi-cellulaire (MCP) pour l'industrie du vélo et les soins de réadaptation. La société fabrique et vend des pneus sans chambre à air, des chaises d'aisance, des semelles de chaussures en polyuréthane, des sandales/chappes en polyuréthane et commercialise des pneus sans chambre à air, des fauteuils roulants et leurs accessoires, des déambulateurs, des accessoires de vélo, des jantes en plastique, des béquilles et des déambulateurs, entre autres. Ses segments comprennent les pneus, les jantes et les roues, les chaussures et les équipements hospitaliers. Ses divisions opérationnelles comprennent la division des pneus, la division Sadhurhat, la division des roues, la division du plastique, la division des chaussures et la division de l'ingénierie. Les produits de rééducation de la société sont commercialisés sous la marque iCare. Son nouveau modèle de fauteuil roulant est vendu sous la marque UDAAN. La société commercialise des sandales sous la marque Softflex. Ses pneus sont vendus dans plusieurs pays, dont l'Australie, l'Afrique, l'Asie de l'Extrême-Orient, l'Europe, l'Amérique du Nord et l'Inde.

Secteur Pneumatiques