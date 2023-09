Krystal Biotech, Inc. est une société de biotechnologie. La société se concentre sur le développement de thérapies géniques redondantes pour les patients atteints de maladies débilitantes. Elle a mis au point une plateforme d'administration de gènes qui permet des traitements prêts à l'emploi pour des maladies dermatologiques et respiratoires graves. Sa plateforme consiste en un vecteur viral dérivé du virus de l'herpès simplex de type 1 (HSV-1) qu'elle a optimisé pour le transfert local et répété de gènes dans les cellules épithéliales. Ses produits candidats à différents stades de développement clinique et préclinique comprennent Vyjuvek pour l'épidermolyse bulleuse dystrophique (EB dystrophique), KB105 pour l'ichtyose congénitale autosomique récessive déficiente en TGM1 (ARCI), KB104 pour le syndrome de Netherton, KB407 pour la mucoviscidose (CF), et KB408 pour le déficit en alpha-1-antitrypsine (AATD). Le KB301 est destiné aux affections esthétiques de la peau. La filiale de la société, Jeune Aesthetics, Inc. qui se concentre sur les études précliniques et cliniques pour les conditions esthétiques de la peau.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale