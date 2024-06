KSB SE & Co KgaA est un fournisseur allemand de pompes, de robinets et de systèmes connexes pour diverses applications, telles que les services de construction, l'ingénierie de processus, le traitement des eaux usées, le transport de l'eau, la conversion d'énergie et le transport de solides, ainsi que pour le transport de fluides d'arrêt. La société opère à travers trois segments : Pompes, Vannes et Service. Le segment Pompes comprend les pompes mono et multiétagées, les pompes submersibles et les systèmes de contrôle et d'entraînement associés. Le segment des vannes comprend les vannes papillon, les vannes à soupape, les vannes à guillotine, les vannes de contrôle, les vannes à diaphragme et les vannes à bille, ainsi que les actionneurs et les systèmes de contrôle associés. Le segment Service couvre l'installation, la mise en service, le démarrage, l'inspection, l'entretien, la maintenance et la réparation de pompes, de systèmes connexes et de vannes pour toutes les applications, ainsi que les concepts de service modulaires et les analyses de systèmes complets.

Secteur Machines et équipements industriels