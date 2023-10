Ksolves India Limited est une société de développement de logiciels basée en Inde. La société fournit des services aux organisations de toutes tailles, des petites et moyennes entreprises aux startups qui construisent leur activité. Elle est engagée dans le développement de plateformes, la consultation, le développement du cloud, le développement d'applications, ainsi que la migration et la mise en œuvre. Sa division Big Data propose Apache NiFi, Apache Spark, Apache Kafka et Apache Cassandra. Sa division produits comprend les applications Odoo, les applications Magento et les applications Salesforce. Sa division de développement mobile se compose d'applications Android et iOS, de Flutter et de React Native, entre autres. Ses services logiciels comprennent Salesforce, l'apprentissage automatique, JavaScript, les tests de pénétration, Java et Ruby on Rails, entre autres.

Secteur Logiciels