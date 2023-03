Le conseiller en procurations Glass Lewis recommande aux investisseurs de KT&G de réélire les administrateurs de la société

KT&G, anciennement connue sous le nom de Korea Tobacco & Ginseng et évaluée à 8,6 milliards de dollars, subit la pression des investisseurs activistes Flashlight Capital et ANDA Asset Management.

Les deux sociétés d'investissement, qui ne travaillent pas ensemble, poussent l'entreprise à annoncer des dividendes plus élevés et des rachats d'actions supplémentaires, à se séparer de l'activité ginseng et à optimiser son bilan.

"Nous ne pensons pas que les dissidents aient présenté un argument suffisamment convaincant pour justifier le soutien de leur plateforme en temps utile", écrit Glass Lewis.

Le rapport de Glass Lewis contraste avec celui de son grand rival, Institutional Shareholder Services (ISS), qui a exhorté les investisseurs à élire les candidats aux postes d'administrateurs désignés par les investisseurs activistes et à soutenir leurs propositions visant à restituer davantage de liquidités aux actionnaires.

Glass Lewis a recommandé aux investisseurs de soutenir les dividendes proposés par la direction, qualifiant d'"excessives" les propositions de dividendes plus élevés faites par les activistes.

Le conseiller en procurations a tenu deux réunions en personne avec la société l'année dernière, mais n'a pas rencontré les activistes, selon le rapport.

Les grands investisseurs suivent souvent les recommandations des sociétés de conseil en vote par procuration.

First Eagle Investment Management, BlackRock et Vanguard Group figurent parmi les principaux investisseurs de KT&G. L'assemblée générale annuelle de la société est prévue pour le 28 mars.