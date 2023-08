Kuaishou Technology est une société holding d'investissement basée en Chine, principalement engagée dans l'exploitation de communautés de contenu et de plateformes sociales. La société fournit principalement des services de streaming en direct, des services de marketing en ligne et d'autres services. Les solutions de marketing en ligne comprennent des services de publicité, des services de titres pour les fans de Kuaishou et d'autres services de marketing. Les autres services comprennent le commerce électronique, les jeux en ligne et d'autres services à valeur ajoutée. La société exerce principalement ses activités sur le marché intérieur.

