Kuaishou Technology a récemment annoncé de nouvelles améliorations au modèle de base de son modèle de génération vidéo "Kling AI" (Ke Ling AI), dont la version bêta est désormais disponible pour les utilisateurs du monde entier via un portail web. En réponse à la demande croissante de ses nombreux créateurs de contenu, Kuaishou a non seulement lancé des tests bêta de son Kling AI auprès d'un large public, mais aussi un programme d'abonnement pour les utilisateurs de Chine continentale, offrant aux utilisateurs de Kling AI des fonctionnalités plus personnalisées à travers différentes catégories d'abonnement. L'entreprise prévoit de lancer prochainement des abonnements internationaux.

Depuis sa présentation il y a plus d'un mois, Kling AI a fait l'objet de nombreuses améliorations. Avec l'introduction du programme d'abonnement, le modèle de base offre encore plus de fonctionnalités améliorées. La dernière série de mises à jour a permis d'améliorer considérablement la qualité générale des vidéos.

Les vidéos générées par le modèle mis à jour présentent une composition et une tonalité des couleurs améliorées, ce qui se traduit par une meilleure esthétique générale. Les performances des mouvements ont également été considérablement améliorées, avec une portée et une précision accrues. Les versions précédentes de Kling AI offraient des capacités telles que la génération d'images à partir de vidéos et l'extension de vidéos.

Lors de la récente conférence mondiale sur l'intelligence artificielle, Kling AI a été officiellement lancé sur le web avec plusieurs nouvelles fonctionnalités, dont l'extension de la durée de génération de texte en vidéo à 10 secondes. Avec cette dernière mise à jour, les utilisateurs peuvent s'attendre à une expérience globale de génération de vidéos par l'IA encore meilleure. Lancement d'un test bêta complet et d'une remise sur l'abonnement à durée limitée : En tant que premier grand modèle de génération de vidéos à l'échelle de l'image réelle accessible aux utilisateurs ordinaires, Kling AI est extrêmement populaire depuis qu'il a commencé à accepter les demandes le 6 juin. Après avoir reçu plus d'un million de demandes, plus de 300 000 utilisateurs ont bénéficié d'un accès anticipé.

Avec l'annonce d'aujourd'hui, Kuaishou a lancé la version bêta pour tout le monde, apportant l'expérience passionnante de Kling AI à plus d'utilisateurs. Les utilisateurs recevront 66 "crédits d'inspiration" quotidiens qui peuvent être utilisés pour échanger des fonctions spécifiques ou des services à valeur ajoutée sur la plateforme Kling AI, soit l'équivalent de la production d'environ six vidéos gratuites. Parallèlement à cette mise à jour, Kling AI a également lancé officiellement un tout nouveau programme d'abonnement pour les utilisateurs de Chine continentale.

Sur le site officiel de Kling AI, les utilisateurs peuvent choisir entre trois niveaux d'abonnement : Or, Platine et Diamant, avec des prix mensuels de 66 RMB, 266 RMB et 666 RMB, respectivement. Le prix de chaque niveau équivaut à 660, 3 000 et 8 000 crédits d'inspiration, ce qui permet de générer environ 66, 300 ou 800 vidéos standard. Kuaishou propose également un événement de réduction d'abonnement limité dans le temps "50% de réduction sur la semaine de la frénésie", avec des prix commençant à 33 RMB par mois.

Outre les abonnements mensuels, des abonnements saisonniers, semestriels et annuels sont également disponibles pour répondre aux différents besoins des utilisateurs. Les abonnés peuvent non seulement recevoir des crédits d'inspiration, mais aussi profiter de plusieurs fonctionnalités exclusives, telles que le mode haute performance, l'extension de la durée des vidéos, les références de fin d'image pour la génération de vidéos et la prise en charge de l'atographie professionnelle. Ces fonctionnalités premium permettent aux créateurs d'améliorer leur contrôle sur Kling AI et de produire des films d'IA de niveau professionnel.