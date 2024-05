Les actions chinoises ont légèrement baissé mardi, entraînées par les valeurs technologiques, tandis que les investisseurs étrangers sont devenus vendeurs nets à la mi-journée, et les actions de Hong Kong ont reculé après une série de gains de 10 jours.

Les capitaux étrangers ont vendu pour 3,3 milliards de yuans (457,30 millions de dollars) d'actions à la mi-journée via la liaison nord du système Stock Connect.

Les actions des technologies de l'information et de l'intelligence artificielle du CSI ont été à l'origine des baisses, chutant respectivement de 0,9 % et de 1,6 %. ** À la mi-journée, l'indice Shanghai Composite était en baisse de 0,13 % à 3 136,62 points. ** L'indice chinois CSI300 a baissé de 0,17%, avec un sous-indice du secteur financier en baisse de 0,35%. Le secteur de la consommation de base a augmenté de 0,42%, l'indice immobilier a gagné 0,35% et le sous-indice des soins de santé a augmenté de 0,12%. ** Les actions chinoises H-shares cotées à Hong Kong ont baissé de 0,84% à 6 517,27, tandis que l'indice Hang Seng était en baisse de 0,85% à 18 420,38. ** L'indice Shenzhen, plus petit, a baissé de 0,15 %, l'indice ChiNext Composite des start-ups a reculé de 0,31 % et l'indice STAR50 de Shanghai, axé sur la technologie, a baissé de 1,12 %. ** Dans la région, l'indice MSCI Asie hors Japon a progressé de 0,24%, tandis que l'indice japonais Nikkei a augmenté de 1,46%. ** Le yuan était coté à 7,2166 pour un dollar américain, soit 0,12% de moins que la clôture précédente de 7,2077. ** Les plus grands gains en pourcentage de l'indice principal Shanghai Composite ont été Fanli Digital Technology, en hausse de 10,09%, suivi par Chengdu Haoneng Technology, en hausse de 10,04% et Qingdao Vland Biotech, en hausse de 10,03%. ** Les plus grands perdants en pourcentage ont été Kama, en baisse de 9,77%, suivi par Hua Yuan Property, perdant 7,895% et Shanghai Lingyun Industries Development, en baisse de 7,821%. ** Les trois plus grandes baisses en pourcentage des actions H ont été NetEase , qui a chuté de 4,04%, Kuaishou Technology, qui a perdu 3,95% et Meituan, en baisse de 3,82%. (1 $ = 7,2163 yuans chinois) (Reportage de Shanghai Newsroom ; Rédaction de Savio D'Souza)