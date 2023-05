Les actions chinoises terminent en hausse dans l'espoir d'une amélioration des relations sino-américaines

Les actions chinoises ont clôturé en hausse lundi après que la banque centrale du pays se soit engagée à soutenir la croissance économique et que le président américain Joe Biden ait déclaré qu'il s'attendait à un dégel des relations glaciales avec la Chine "sous peu".

** L'indice CSI300 a progressé de 0,6 %, tandis que l'indice composite de Shanghai a gagné 0,4 %.

** L'indice de référence Hang Seng de Hong Kong a augmenté de 1,2 %, tandis que l'indice China Enterprises a progressé de 1,5 %.

** Les fondamentaux de la stabilité économique et de l'amélioration à long terme de la Chine n'ont pas changé, a déclaré la banque centrale vendredi, ajoutant qu'elle renforcerait la stabilité de la croissance totale du crédit.

** Les secteurs liés à la consommation ont mené les gains, car certains investisseurs ont acheté la baisse des pertes alimentées par les données décevantes des ventes au détail publiées la semaine dernière.

** Les fabricants de liqueurs ont augmenté de 2,7 % et les biens de consommation de base ont augmenté de 2,1 %.

** Les actions de certaines entreprises chinoises de fabrication de puces mémoire ont augmenté après que la Chine ait décroché les produits de son rival américain Micron Technology Inc. dans le cadre d'un examen de sécurité.

** Gigadevice Semiconductors, Ingenic Semiconductor et Shenzhen Kaifa technology ont progressé de 1 à 3 %.

** Dimanche, Joe Biden a déclaré que les pays du Groupe des Sept étaient d'accord sur leur approche de la Chine et sur la nécessité de diversifier leurs chaînes d'approvisionnement afin de ne pas dépendre d'un seul pays.

** Nous ne cherchons pas à nous dissocier de la Chine. Nous cherchons à réduire les risques et à diversifier nos relations avec la Chine", a-t-il déclaré.

** Dans le même temps, le ministère chinois des affaires étrangères a exhorté les États-Unis à bien comprendre la Chine, à la rencontrer à mi-chemin et à remettre les relations bilatérales sur les rails.

** Les géants de la technologie cotés à Hong Kong ont progressé de 2,1 %, avec la plateforme de vidéos courtes Kuaishou Technology en hausse de 6,9 % avant la publication de ses résultats.

** Séparément, la Chine a maintenu ses taux de prêt de référence inchangés pour le neuvième mois de mai lundi, conformément aux attentes du marché.

** Goldman Sachs a déclaré que des mesures symboliques telles qu'une réduction du ratio des réserves obligatoires (RRR) sont plus probables que des réductions des taux directeurs cette année, compte tenu de l'écart déjà important entre les taux d'intérêt américains et chinois et de la pression de la dépréciation du yuan.