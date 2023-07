Kuantum Papers Limited est une société basée en Inde dont l'activité principale est la fabrication et la vente de papier, principalement sur les marchés nationaux. L'entreprise fabrique des papiers d'écriture, d'impression et de spécialité. Le profil des produits de l'entreprise comprend le maplitho, le papier de couleur, le grand livre, le cartouche, le parchemin, le papier de duplication et les papiers spéciaux sans bois. Ses produits sont utilisés pour l'impression de livres, d'annuaires professionnels, de papier journal, d'agendas, de calendriers et d'articles de papeterie informatique. Ils sont également utilisés dans la fabrication de cahiers et d'autres articles de papeterie destinés à l'exportation et à la vente sur le marché intérieur. Ses catégories de produits incluent creamwove, maplitho, copieur, copieur couleur et spécialité. La société propose ses produits sous différentes marques, telles que Kuantum Gold, Kuantum Kappa, Kosheen, Kosheen Aqua, Kappa Premium, Kresto, Keon, K-One, Kaleela, Krayo, Krayo Board et Kosmo, entre autres.

Secteur Papeterie