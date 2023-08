Uonlive Corporation est une entreprise de commerce, de distribution et de conseil. La société se concentre sur la plantation et la vente de thé, la recherche et le développement. Le champ d'activité de la société comprend l'établissement de partenariats avec des plantations de thé pour la production de thé, comme la Dongguan Gongxiang Tea Food Company Ltd, et la vente ainsi que le tourisme agricole. Sa production est principalement axée sur le thé pu-er. Les plantations de thé partenaires de la société proposent une gamme de boissons au thé. Le principal produit vendu est le Yunnan Chi Tse Beeng Cha, qui est un type de thé pu-er. Ses produits sont proposés via ses magasins gérés. Le produit est produit, emballé et prêt à être consommé par ses partenaires de plantation de thé en Chine.

Secteur Transformation des aliments