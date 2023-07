Kudan Inc. a annoncé que Kudan et Vecow Co. Ltd. (Vecow) ont annoncé l'extension de leur partenariat stratégique. Ce partenariat élargi réunit l'expertise de Kudan en matière de technologie logicielle SLAM de qualité commerciale et l'innovation de Vecow en matière de technologie de synchronisation temporelle ainsi que sa force en matière de systèmes informatiques d'intelligence artificielle, permettant une précision, une fiabilité et une robustesse à grande échelle pour les applications de mobilité autonome et de cartographie mobile à l'extérieur.

S'appuyant sur les fondements de leur précédente initiative commune en 2020, Kudan et Vecow ont reconnu l'immense synergie qu'il y a à approfondir leurs relations vers les marchés de la robotique d'extérieur et de la cartographie 3D et à créer une valeur significative pour relever les principaux défis de leurs clients en matière de développement et de commercialisation de produits. En combinant les technologies SLAM visuelles et 3D-Lidar de Kudan, basées sur la fusion de plusieurs capteurs, et un système sophistiqué et robuste de synchronisation temporelle et de calcul en périphérie, appelé Time Sync BOX de Vecow, cette extension de la collaboration vise à aider les acteurs du marché à résoudre leurs problèmes et à améliorer les capacités des robots autonomes d'extérieur et des systèmes de cartographie mobile avec une précision, une robustesse, une sécurité et une efficacité accrues dans divers scénarios opérationnels. Les deux entreprises développeront conjointement des produits afin d'atteindre les objectifs décrits et collaboreront en matière de marketing, de développement commercial et d'activités de vente en tirant parti de leur présence mondiale.