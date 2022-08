Kudelski : Half Year Results 2022

COMMUNIQUÉ DE PRESSE Annonce événementielle au sens de l'article. 53 RC RÉSULTATS SEMESTRIELS 2022 Points forts : Le chiffre d'affaires et autres produits d'exploitation du Groupe s'élève à USD 333,4 millions.

À taux de change constant, le chiffres d'affaires du Groupe a progressé de 3,3% comparé à la même période en 2021.

3 des 4 segments d'activité ont enregistré une croissance à deux chiffres, à taux de change constant.

Dans un environnement économique qui évolue rapidement, les initiatives et les solutions phares du Groupe dans ses 4 segments connaissent une bonne dynamique.

A taux de change constant, les revenus de l'activité Télévision digitale sont inférieurs de 8,9% par rapport au premier semestre 2021.

Le segment Cybersécurité continue d'enregistrer une bonne performance, avec une progression du chiffre d'affaires net de 15,4% à taux de change constant et une amélioration de la marge brute, en valeur absolue, de 34,2%.

Les revenus de l'activité IoT ont plus que doublé pour atteindre USD 7,2 millions, avec une forte croissance de toutes les lignes de produits.

L'Accès public a entamé sa reprise, avec une croissance du chiffre d'affaires net de 11,8% à taux de change constant, due aux performances de la région EMEA.

EBITDA positif au premier semestre grâce au contrôle continu des coûts et malgré la faiblesse du taux de change de l'euro. CHIFFRES CLÉS 1ER SEMESTRE 2022 (en millions de USD) 1er semestre 2022 1er semestre 2021 Chiffre d'affaires et autres 333,4 340,5 produits d'exploitation EBITDA 0,5 15,0 Page 1

Cheseaux-sur-Lausanne,Suisse, et Phoenix (AZ), USA - le 25 août 2022 - Le Groupe Kudelski(SIX: KUD.S), leader mondial en sécurité digitale, a communiqué aujourd'hui ses résultats semestriels 2022. Le chiffre d'affaires et autres produits d'exploitation atteint USD 333,4 millions par rapport aux USD 340,5 millions du premier semestre 2021. À taux de change constant, le chiffre d'affaires net du Groupe a progressé de 3,3%. Lors du premier semestre 2022, le Groupe a réalisé un résultat opérationnel avant charges d'intérêts, impôts et amortissements de USD 0,5 millions, comparé à USD 15,0 millions lors du premier semestre 2021. Le chiffre d'affaires du segment Télévision digitale a atteint USD 144,5 millions, soit une baisse de 8,9%, à taux de change constant, par rapport au premier semestre précédent. Outre les facteurs liés au taux de change, l'effet de base du chiffre d'affaires élevé réalisé en 2021 par le segment Télévision digitale explique cette évolution par rapport à l'année précédente. Les charges d'exploitation du segment ont été inférieures de USD 0,4 million à ceux du premier semestre 2021. Le résultat opérationnel avant charges d'intérêts, impôts et amortissements de l'activité Télévision digitale a diminué de USD 16,4 millions pour atteindre USD 26,2 millions. L'activité Cybersécurité du Groupe a connu un bon premier semestre en affichant un chiffre d'affaires brut de USD 79,6 millions. Le chiffre d'affaires net s'élève à USD 51,0 millions, soit une progression de 15,4% à taux de change constant. Conséquence des investissements continus du Groupe, l'activité Cybersécurité a enregistré lors du premier semestre 2022 une perte de USD 9,8 millions sur son résultat opérationnel avant charges d'intérêts, impôts et amortissements, comparable à la perte de USD 9,5 millions publiée au premier semestre 2021. La bonne dynamique qu'a connue le segment IoT du Groupe a permis de multiplier par 2,7 son chiffre d'affaires au premier semestre 2022. Durant cette période, l'activité IoT a ainsi réalisé un chiffre d'affaires de USD 7,2 millions à comparer aux USD 2,6 millions du premier semestre 2021, et a réduit sa perte d'exploitation avant dépréciation et amortissement de USD 2,1 millions pour atteindre USD 9,5 millions. Concernant le segment Accès public, les investissements des clients dans les infrastructures de contrôle d'accès pour les parkings, domaines skiables et événements ont connu une reprise lors du premier semestre 2022, permettant une progression du chiffre d'affaires de 11,8% à taux de change constant par rapport au premier semestre 2021, pour s'élever à USD 125,7 millions. Globalement, l'Accès public a généré un EBITDA positif de USD 0,5 million, contre USD 0,7 million lors du premier semestre précédent. Le 12 août 2022, le Groupe a entièrement remboursé son emprunt obligataire arrivé à échéance en 2022. TÉLÉVISION DIGITALE : SÉCURISER L'AVENIR NUMÉRIQUE ET RENFORCER LES RELATIONS AVEC LES GRANDS OPÉRATEURS Bien que les revenus du segment Télévision digitale du Groupe aient reculé lors du premier semestre 2022, plusieurs initiatives spécifiques, conçues pour répondre aux défis du secteur de la Télévision digitale, commencent à porter leurs fruits et créent une dynamique positive : Les solutions de lutte contre le piratage ont fait l'objet d'un intérêt soutenu durant le premier semestre, les préoccupations croissantes en matière de piratage entraînant une demande en hausse de la part des opérateurs pour des solutions basées sur le renseignement et les services d'investigation. Le système Active Streaming Protection Page 2

de Nagravision joue un rôle clef dans la lutte contre le piratage des services de streaming vidéo des opérateurs de toutes tailles. NAGRA Insight continue de gagner de nouveaux clients grâce au lancement de sa solution de tarification intelligente, utilisant l'intelligence artificielle pour mieux analyser les habitudes des consommateurs et stimuler les performances commerciales. En créant un jumeau numérique personnalisé pour chaque abonné, le système simule des scénarios d'actions pour chaque abonné, en prédisant l'effet sur le taux de désabonnement et les revenus. Au cours du premier semestre, le Groupe a élargi ses partenariats et remporté de nouveaux contrats avec d'importants opérateurs de pay-TV : United Cloud, la branche technologique du Groupe United, principal fournisseur de médias et de télécommunications multi-play en Europe du Sud-Est, a choisi NexGuard, la solution de watermarking de Nagravision, pour renforcer son système de sécurité.

multi-play en Europe du Sud-Est, a choisi NexGuard, la solution de watermarking de Nagravision, pour renforcer son système de sécurité. Dans le cadre d'un partenariat développé avec Nagravision, Radiotelevisione italiana (RAI) a choisi la solution multi-DRM du système Active Streaming Protection de Nagravision. Cette solution complète ses investissements précédents dans les services de watermarking et d'anti-piratage.

multi-DRM du système Active Streaming Protection de Nagravision. Cette solution complète ses investissements précédents dans les services de watermarking et d'anti-piratage. VTVCab, l'un des principaux acteurs de pay-TV au Vietnam, a choisi TVkey Cloud de Nagravision pour son service de télévision directe sur les téléviseurs UHD de Samsung.

pay-TV au Vietnam, a choisi TVkey Cloud de Nagravision pour son service de télévision directe sur les téléviseurs UHD de Samsung. En Indonésie, PT Linknet a choisi Nagravision pour migrer sa solution OTT vers OpenTV Video Platform. LA CYBERSÉCURITÉ ÉTEND SES ACTIVITÉS ET CONTINUE D'ENREGISTRERDE BONNES PERFORMANCES AUX ÉTATS-UNIS ET DANS LA RÉGION EMEA L'activité Cybersécurité du Groupe a réalisé une bonne performance dans ses deux principales régions. En Europe, le chiffre d'affaires net a augmenté de 38,7% à taux de change constant pour atteindre USD 18,8 millions, tandis que les Amériques ont progressé de 2,7% pour atteindre USD 31,5 millions. Les Amériques ont connu une accélération de la transition vers des solutions à forte marge par rapport au premier semestre 2021. En outre, l'activité Cybersécurité du Groupe a généré un chiffre d'affaires de USD 0,7 millions en Asie Pacifique et en Afrique. L'augmentation du carnet de commandes reflète la bonne dynamique que connaît le marché de la cybersécurité. Durant le premier semestre 2022, les prises de commandes ont totalisé un peu plus de USD 100 millions, poursuivant une croissance à deux chiffres par rapport au premier semestre 2021. Les commandes de produits et services à forte valeur ajoutée ont progressé de 32% durant cette période, notamment les services de sécurité managés, le conseil et les ventes de technologies exclusives. Au cours du premier semestre, le segment Cybersécurité a remporté de nouveaux contrats importants dans les secteurs des produits de luxe, de l'énergie et des infrastructures critiques ainsi que de celui de la santé. Kudelski Security a ainsi été très actif dans la protection de plusieurs organisations de l'ONU ayant une mission de santé. En outre, de nombreux hôpitaux publics et privés ont recours aux services de Kudelski Security. En Suisse, par exemple, Kudelski Security assure 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 la cybersécurité de plusieurs hôpitaux importants tels que le Luzerner Kantonsspital, le Spital STS Thun, la Rehaklinik Bellikon, le Kinderspital Zürich et plus récemment l'Hôpital du Page 3

Valais. Aux Etats-Unis, des institutions de santé publique, des hôpitaux pour enfants et de grandes organisations de soins privées bénéficient également des capacités de cyber- protection de Kudelski Security. Les effectifs du segment Cybersécurité ont été renforcés de manière proactive afin de soutenir l'expansion de l'activité, particulièrement en Europe. Face à la demande croissante pour ses services de Managed Detection and Response, le Groupe a inauguré un nouveau Cyber Fusion Center en Espagne, doté d'une équipe expérimentée de spécialistes de la détection des menaces et d'experts en matière de réponse aux incidents qui vient compléter les centres existants en Suisse et aux États-Unis. Enfin, le Groupe continue d'élargir son portefeuille d'offres de cybersécurité, avec le lancement de MDR ONE, une nouvelle solution tout-en-un qui fournit des services « cloud- native » de Managed Detection and Response reposant sur les technologies exclusives du Groupe. INTERNET DES OBJETS (IoT): EXPANSION DES ACTIVITÉS POUR LE SYSTÈME DE TRAÇAGE DES VÉHICULES, LES SECURITY LABS ET keySTREAM Kudelski IoT a multiplié ses revenus par 2,7 grâce aux bonnes performances de son système de traçage des véhicules RecovR pour les concessionnaires automobiles américains, mais aussi grâce aux bonnes performances des Security Labs et du système de sécurité Kudelski IoT keySTREAM auprès des fabricants de semi-conducteurs et de modules. Après son lancement en 2021, RecovR, système de traçage des véhicules qui combine gestion des stocks et récupération de véhicules volés, continue d'augmenter le rythme de ses déploiements chez les concessionnaires automobiles aux États-Unis. RecovR permet aux concessionnaires de gérer leurs stocks de véhicules plus efficacement, d'améliorer leurs processus de vente et de disposer de nouvelles sources de revenus, tout en offrant aux consommateurs une solution avancée et fiable de récupération de véhicules volés, indépendante du système électrique du véhicule. Au cours du premier semestre 2022, le Groupe a étendu sa présence à 140 nouvelles enseignes, accélérant ainsi la pénétration du marché par RecovR. Cette bonne dynamique a permis la croissance du chiffre d'affaires d'IoT au premier semestre. keySTREAM, la plateforme de sécurité IoT « end-to-end » du Groupe, a gagné en importance au cours du premier semestre, affichant une croissance à deux chiffres par rapport au premier semestre 2021. Les Security Labs ont quant à eux continué à séduire de nouveaux clients, tout en adaptant à la hausse les tarifs journaliers. En conséquence, leurs revenus ont presque doublé par rapport au premier semestre 2021. ACCÈS PUBLIC : DES SOLUTIONS NUMÉRIQUES SIMPLES, SÛRES ET DURABLES La division Accès public du Groupe, SKIDATA, a défini sa nouvelle vision pour l'ère post- COVID, en renforçant son approche de l'expérience client. Avec sa plate-forme de gestion numérique, SKIDATA offre des solutions d'accès orientées client pour les voitures et les personnes, faisant bénéficier les visiteurs d'un accès pratique, simple, sécurisé et durable. Ces solutions globales répondent aux exigences des clients en matière de gestion intégrée des visiteurs, ce qui accroît l'efficacité des opérations commerciales et favorise un engagement plus efficace des clients. Page 4