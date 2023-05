Kudelski: Nagra décroche l'allemand Tele Columbus comme client

Zurich (awp) - Filiale de Kudelski, Nagra a décroché l'exploitant allemand de réseau Tele Columbus comme client pour l'introduction de son nouveau système PŸUR TV. Tele Columbus sera ainsi en mesure d'élargir son offre via le réseau câblé et d'offrir de nouvelles fonctions à ses clients. Dans son communiqué de mardi, Kudelski précise que les nouveaux services de Tele Columbus offriront notamment l'accès à Netflix, Prime Video et Youtube.

pre/rw/rp/