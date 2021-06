Genève (awp) - Le spécialiste du cryptage et des accès Kudelski a signé, via sa filiale de cybersécurité Kudelski Security, un accord avec le fournisseur d'infrastructure financière Oxygen.org. Le groupe vaudois va passer en revue la sécurité et apporter son assistance à la plateforme de la société zougoise.

Aucun détail financier n'a été divulgué dans le communiqué publié vendredi.

al/vj