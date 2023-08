Genève (awp) - Le spécialiste du cryptage de contenus Kudelski a vu son résultat d'exploitation passer en terrain négatif au premier semestre 2023, en dépit d'une légère progression du chiffre d'affaires. Les ventes de la division télévision numérique, pilier historique de l'activité, se sont en effet contractées. Le groupe confirme malgré tout son objectif de résultat brut d'exploitation (Ebitda).

Sur les six premiers mois de l'année, le chiffre d'affaires a progressé de 1,9% à 339,9 millions de dollars, écrit le groupe vaudois jeudi dans un communiqué. Dans le même temps, le résultat opérationnel (Ebitda) est passé en terrain négatif à -3,5 millions, contre +0,5 million au premier semestre de l'exercice 2022.

Si le chiffre d'affaires est conforme aux attentes des analystes, le résultat d'exploitation s'inscrit clairement en-deçà des projections.

Le chiffre d'affaires de l'activité télévision numérique, pilier de la rentabilité, a reculé de 17,9%, en raison de ventes inférieures aux projections, principalement en Europe. Celui de l'activité contrôles d'accès a en revanche progressé de 14,5%. Quant aux divisions cybersécurité et internet des objets, historiquement déficitaires et de taille plus modeste mais appelé à gagner en importance, elle affichent des taux de croissance de respectivement 15% et près de 100%.

Au chapitre des perspectives, André Kudelski, président du conseil d'administration et administrateur délégué, a confirmé à l'agence AWP que l'objectif d'Ebitda entre 40 et 60 millions de dollars pour l'exercice en cours était toujours d'actualité. Le groupe anticipe un rebond des ventes de la division télévision numérique au second semestre, mais en-deçà du niveau du second semestre 2022.

L'Ebitda devrait être meilleur que sur les six premiers mois de l'année. Pour la division contrôle d'accès, l'Ebitda est attendu en hausse par rapport à l'exercice précédent.

