Kudelski SA est une société basée en Suisse et active dans le secteur des services informatiques. La société fournit des solutions de sécurité numérique et de médias convergents pour la diffusion de contenus numériques et interactifs, ainsi que des services de conseil. Ses activités sont structurées en deux segments : La télévision numérique intégrée (iDTV) et l'accès public. Le segment iDTV fournit des solutions intégrées, notamment des solutions d'accès conditionnel ouvert permettant aux opérateurs de télévision numérique et aux fournisseurs de contenu d'exploiter des services de télévision sur une plate-forme sécurisée. Le segment Accès public, représenté par SKIDATA, fournit des systèmes de contrôle d'accès physique et des services de billetterie pour les remontées mécaniques, les parkings, les stades, les salles de concert et les événements. En outre, la société propose des services de cybersécurité dans le domaine de l'Internet des objets (IoT). La société opère à l'échelle mondiale par l'intermédiaire de ses filiales et sociétés affiliées.

Secteur Services et conseils en informatique