Kudelski reste dans le rouge au 1er semestre, objectifs confirmés

Zurich (awp) - Le groupe Kudelski n'est pas parvenu à s'extirper des chiffres rouges après les six premiers mois de 2021, malgré des recettes en hausse en rythme annuel. Le spécialiste valdo-arizonien de la sécurité numérique n'en confirme pas moins ses objectifs pour l'ensemble de l'exercice.

Les recettes se sont établies à 340,5 millions de dollars (311,4 millions de francs suisses au cours du jour), en progression de 6,4% par rapport à la même période un an plus tôt. La plupart des divisions du groupe ont connu une évolution favorable, signale Kudelski jeudi dans un communiqué.

Le segment TV digitale, qui génére à lui seul plus de la moitié des revenus du groupe, a vu son chiffre d'affaires augmenter de 7,6% à 170,9 millions de dollars, à la faveur de la poursuite de la dynamique positive amorcée dès le second semestre 2020. La pandémie continue cependant de peser sur la demande dans les pays émergents et certains projets subissent des retards en raison des difficultés de certains fournisseurs d'honorer les commandes à temps.

Le chiffre d'affaires d'Accès public est resté quasiment stable, à 121,2 millions, alors que celui de Cybersécurité a bondi de 17% à 45,4 millions, poorté par une forte croissance en europe et aux Etats-Unis. L'unité dédiée à l'Internet des objets (IoT) reste marginale, même si ses recettes ont plus que doublé à 2,6 millions.

Accès public de nouveau rentable

L'excédent brut d'exploitation (Ebitda) a plus que triplé pour s'inscrire à 15,0 millions de dollars, une performance à mettre au crédit notamment de l'unité Accès public, qui a renoué avec la rentabilité opérationnelle malgré les difficultés liées à la crise sanitaire, après un déficit de plus de 4 millions après les six premiers mois de 2020.

Cela n'a toutefois pas suffi pour permettre à l'entreprise de revenir en territoire positif, même si la perte semestrielle a pu être divisée par près de dix à 3,1 millions de dollars.

Le groupe est parvenu a générer un flux de trésorerie de 30,5 millions de dollars provenant des activités d'exploitation, ce qui lui a permis de réduire sa dette de 27,1 millions.

Les chiffres publiés par Kudelski dépassent les projections les plus optimistes des analystes sondés par AWP en matière de revenus, mais déçoivent les plus conservatrices au niveau de l'Ebitda, alors que le résultat net est exactement conforme aux prévisions.

Pour la suite des opérations, la direction du groupe table sur une hausse du chiffre d'affaires et de l'Ebitda au second semestre par rapport au premier, "en ligne avec la dynamique positive des derniers mois", et confirme les objectifs formulés pour l'ensemble de l'exercice, à savoir, une croissance des revenus et un Ebitda compris entre 65 et 80 millions de dollars.

buc/lk/ol