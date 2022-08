United Cloud adopte la solution anti-piratage de Nagra

Zurich (awp) - United Cloud a adopté la solution de tatouage numérique (watermarking) de Nagra, une filiale du spécialiste des technologies de cryptage et de la sécurité informatique Kudelski. Le système développée par l'entreprise valdo-arizonienne doit permettre d'empêcher le piratage de contenus diffusés en temps réel sur internet.

United Cloud entend utiliser la solution NexGuard pour tous les contenus vidéo et audio (OTT) transmis, afin de pouvoir lutter contre le piratage et les serveurs de streaming illégaux, précise mercredi Kudelski. United Cloud est le centre d'innovation de Cloud Group, un fournisseur de télécommunications et de médias actif dans le sud-est de l'Europe.

vj