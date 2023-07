KUEHNE + NAGEL INTERNATIONAL AG : AlphaValue maintient sa recommandation à l'achat

Kuehne und Nagel International AG est une société holding basée en Suisse, qui fournit des services de logistique. La société est structurée en six segments opérationnels : Fret maritime, Fret aérien, Logistique routière et ferroviaire, Logistique contractuelle, Immobilier et Courtiers d'assurance. En outre, la société diversifie ses activités dans quatre régions géographiques : Europe ; Amériques ; Asie-Pacifique, et Moyen-Orient, Asie centrale et Afrique. Dans les secteurs d'activité du fret maritime, du fret aérien et de la logistique routière et ferroviaire, la société fournit des services de transport, notamment des services de transport et des contrats de transport liés à l'expédition. Le secteur opérationnel de la logistique contractuelle est engagé dans la fourniture de services liés aux activités d'entreposage et de distribution. Le secteur d'exploitation Courtiers d'assurance est principalement engagé dans les services de courtage de couverture d'assurance, principalement la responsabilité maritime. Le segment Immobilier couvre les activités principalement liées à la location interne d'installations.

Secteur Frêt aérien et logistique