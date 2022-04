Kühne+Nagel démarre l'année en trombe, dopé par la demande

Zurich (awp) - Kühne+Nagel a connu un début d'année faste, dopé par la demande toujours élevée pour les services de transport, alors que la situation des chaînes d'approvisionnement reste tendue. Les recettes nettes ont décollé de plus de deux tiers en rythme annuel et dépassent d'ores et déjà les 10 milliards de francs suisses.

Le produit brut a bondi de près de moitié (+46%) à 2,94 milliards de francs suisses, alors que le résultat opérationnel (Ebit) et le bénéfice net dégagés pendant la période sous revue ont presque triplé, à respectivement 1,12 milliard et 832 millions, indique le logisticien de Schindellegi mardi dans un communiqué.

La copie rendue par le groupe schwytzois dépasse les projections des analystes sondés par AWP à tous les niveaux, et à l'exception du produit brut, supérieur aux pronostics les plus optimistes.

Pour la suite des opérations, la direction de Kühne+Nagel s'attend à ce que la guerre en Ukraine accroisse l'incertitude, mais n'articule pas d'objectifs chiffrés.

