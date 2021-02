Kühne+Nagel enchante le marché boursier

Zurich (awp) - Les investisseurs réagissaient positivement lundi à l'acquisition par Kühne+Nagel du chinois Apex International Corporation, l'un des principaux fournisseurs de services logistiques en Asie. Avec cette opération, le groupe de logistique zougois a réalisé la plus grosse acquisition de son histoire en termes de chiffre d'affaires et de nombre d'employés repris.

Peu après l'ouverture marché, vers 9h15, la nominative Kühne+Nagel bondissait de 2,5% à 215,25 francs suisses, soit la deuxième meilleure performance du jour, alors que son indice de référence, le SLI, cédait 0,75%.

Les analystes de Vontobel saluent cette acquisition qui constitue une étape stratégique majeure, car elle renforce le positionnement du groupe de logistique à la fois sur le marché intra-asiatique, l'un des plus importants, et sur sa part de marché transpacifique.

Kühne+Nagel est désormais en mesure de proposer une offre complète sur le marché asiatique, très concurrentiel, de la logistique et de renforcer son offre de solutions de commerce en ligne pour la technologie et la mobilité électronique. Vu les taux de croissance intra-asiatique plus élevés que sur d'autres voies commerciales, cette acquisition permettra de venir en soutien au profil de croissance de l'entreprise, conclut la banque zurichoise.

Un avis que partagent les analystes de Julius Bar qui jugent la nouvelle comme positive dans un marché boursier affaibli lundi en début de matinée.

md/al