Kühne+Nagel et Decathlon étendent leur collaboration en Amérique latine

Zurich (awp) - Le logisticien Kühne+Nagel et le vendeur d'articles de sport Decathlon étendent leurs collaboration en Amérique latine. A cet effet, un contrat dont les détails financiers ne sont pas révélés a été signé, a indiqué l'entreprise de Schindellegi mardi soir.

Un grand centre de distribution de 15'000 mètres carrés sera ouvert à Pudahuel, près de Santiago du Chili. Il aura la capacité de stockage et de distribution de plus de 10 millions d'unité par année pour des clients au Chili, en Colombie et au Mexique.

Kühne+Nagel rappelle être actif pour Decathlon dans la région depuis 2019, avec deux centres de distribution en Colombie.

rw/jb/rp