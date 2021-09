Kühne+Nagel renouvelle son contrat avec Inex Partners Oy

Zurich (awp) - Kühne+Nagel a prolongé son contrat avec le groupe finlandais Inex Partners Oy en tant que partenaire pour la gestion des commandes et des fournisseurs ainsi que le fret maritime à l'étranger. Le renouvellement du contrat, qui fait suite à un précédent partenariat de dix ans, est basé sur une offre de transport de Kühne+Nagel qui vise une réduction de 20% les émissions de carbone d'ici 2025.

Inex Partners Oy est une filiale de SOK Corporation, laquelle livre des services d'entreposage et de transport à la chaîne de produits alimentaires et de biens de consommation du groupe S, un réseau finlandais appartenant à des clients dans les secteurs de la vente au détail et des services avec plus de 1800 points de vente.

md/al