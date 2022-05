Kühne+Nagel s'associe avec Swarovski pour un centre de distribution

Zurich (awp) - Le groupe Kühne+Nagel s'est félicité mercredi de la conclusion d'un partenariat avec la maison joaillière Swarovski. L'accord, dont les contours financiers n'ont pas été divulgués, porte sur la mise en place d'un centre de distribution "hautement automatisé" en Belgique.

Outre la gestion de l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement aux entreprises (B2B) et aux clients finaux (B2C) de Swarovski, y compris la gestion du contrôle qualité et la gestion des retours, le logisticien de Schindellegi assurera des services d'emballages et de cartes cadeaux, et ce pour l'ensemble de la région Europe, Moyen-Orient, Afrique (Emea).

"Nous sommes ravis d'entamer ce partenariat à long terme avec un client aussi prestigieux que Swarovski", s'est félicité Gianfranco Sgro, membre de la direction de Kühne+Nagel, cité dans le communiqué.

Basée à Tessenderlo, le centre de distribution sera intégré dans un centre de traitement des commandes de 70'000 mètres carrés entièrement géré par le groupe schwytzois, qui a investi spécialement dans une technologie entièrement automatisée et mis en place un service central de gestion du transport de bout en bout.

L'ampleur des opérations devrait également se traduire par la création d'une centaine d'emplois dans la région d'ici la fin de l'année en cours.

buc/vj