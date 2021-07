Kühne+Nagel s'étend dans la logistique des produits de la mer

Zurich (awp) - Le logisticien Kühne+Nagel a annoncé vendredi l'acquisition du norvégien Salmosped, spécialisé dans le transport de saumon et d'autres produits de la mer. Les détails financiers de cette opération n'ont pas été divulgués.

Le groupe schwytzois a signé un contrat contraignant pour l'acquisition de la totalité des actions de la société basée à Oslo. Salmosped a dégagé l'année dernière un chiffre d'affaires de 118 millions de francs suisses avec le transport de quelque 63'000 tonnes de denrées, selon un communiqué.

Kühne+Nagel renforce ainsi le secteur des biens périssables, dans lequel il s'est développé ces dernières années et qui compte 70 centres de logistiques dans le monde. La prise de contrôle de Salmosped permet à l'entreprise helvétique de s'étendre dans le segment des produits de la mer, où le groupe est déjà présent à Halifax et Vancouver au Canada, à Londres et Santiago du Chili.

Pour le responsable de ces activités chez Kühne+Nagel, Dennis Verkooy, ce secteur "représente un important moteur de croissance", notamment dans le transport aérien.

