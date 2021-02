Kühne+Nagel se renforce dans la logistique en Asie

Zurich - (awp) Kühne+Nagel s'empare d'Apex International Corporation, l'un des principaux fournisseurs de services logistiques en Asie, selon un communiqué paru lundi. Aucune indication n'a été livrée sur les modalités financières.

Fondée en Chine en 2001 Apex compte 1600 employés et génère un chiffre d'affaires annuel de plus de 2,1 milliards de francs suisses. En 2020, l'entreprise a traité un volume de fret aérien d'environ 750'000 tonnes et un volume de fret maritime de 190'000 EVP.

L'acquisition est soumise aux conditions contractuelles habituelles de clôture, y compris l'approbation des autorités de la concurrence compétentes. Le prix d'achat sera financé par les liquidités disponibles et, si nécessaire, par les facilités de crédit existantes. Une petite partie des actions d'Apex restera sous la direction d'Apex. Après la clôture de l'opération, la société continuera à fonctionner de manière indépendante au sein du groupe

md/jh