Kühne+Nagel signe un premier trimestre solide

Zurich (awp) - Kühne+Nagel a enregistré des résultats solides qui ont décoiffé les prévisions des analystes au cours des trois premiers mois de l'année. Porté par une forte demande de produits pharmaceutiques et du commerce en ligne, le logisticien s'attend néanmoins à une autre "année atypique".

Le groupe schwytzois a atteint un produit brut trimestriel en hausse de 7,5% sur un an à 2,02 milliards de francs suisses, contre 1,9 milliard l'année précédente, indique un communiqué publié lundi.

Le résultat d'exploitation brut (Ebitda) a progressé de 61,6% à 611 millions, tandis que le bénéfice avant intérêts et impôts (Ebit) a été plus que doublé (+134,2%) à 431 millions de francs suisses.

Kühne+Nagel affiche ainsi un résultat net qui s'est envolé de 128,8% à 318 millions. Ces résultats sont largement supérieurs aux prévisions des analystes consultés par AWP.

Le patron Detlef Trefzger s'enthousiasme de ces résultats. Pour la suite de son exercice cependant, il met en garde contre la poursuite d'un environnement difficile au cours d'une "autre année atypique".

Le retour de la demande

Selon la société, le début de 2021 s'est démarqué par le retour d'une forte demande en services de transport pour le secteur pharmaceutique et le commerce en ligne.

Les volumes ont par exemple décollé dans le domaine du transport maritime des biens de consommation, surtout en direction des Etats-Unis. Le produit brut de la branche "Sea Logistics" s'est ainsi établi en hausse de 40,1% à 482 millions.

Des améliorations qui réjouissent le directeur financier Markus Blanka. Il estime que l'objectif d'une marge de conversion à 16% (rapport entre le résultat avant intérêts et impôts et le bénéfice brut) d'ici 2022 est à portée de main.

Les taux de conversion du fret maritime s'est en effet envolé à 42,7% tandis que celui du fret aérien a bondi à 40,5%, d'après les résultats au premier trimestre 2021. Liés à la situation exceptionnelle actuelle, marquée notamment par le blocage du canal de Suez en mars, ces chiffres ne devraient toutefois pas rester aussi élevés.

Les analystes emballés

A 12h11, la nominative Kühne+Nagel prenait 1,7% à 297,30 francs suisses, dans un SLI en baisse de 0,20%.

Pour la Banque cantonale de Zurich (ZKB), ces résultats "impressionnants" témoignent de la robustesse et du bon positionnement de la société. L'établissement estime que "la demande de logistique aérienne et la forte augmentation de la demande des ménages privés en Europe et aux États-Unis" sont deux tendances qui continueront de porter les affaires de Kühne+Nagel.

Vontobel salue quant à lui la performance du groupe schwytzois malgré un contexte particulièrement difficile, soulignant notamment l'avancée de ses plateformes numériques. Aucune prévision n'est émise mais qu'importe, l'établissement est convaincu que la résilience des chaînes d'approvisionnement "devraient créer de nouvelles opportunités attractives".

nj/fr