Kühne+Nagel tient la route au deuxième partiel

Zurich (awp) - Le logisticien Kühne+Nagel a accru son chiffre d'affaires de presque 50% au deuxième trimestre à 7,241 milliards de francs suisses, tandis que son résultat d'exploitation (Ebit) a bondi de 157% à 605 millions de francs suisses par rapport à la même période douze mois plus tôt, selon un communiqué paru mardi.

De son côté, le bénéfice opérationnel (Ebitda) témoigne d'une embellie de 87% à 787 millions de francs suisses. Quant au bénéfice net du groupe schwytzois, il s'est établi à 446 millions, en progression de 162%, alors que le bénéfice brut s'est inscrit à 2,31 milliards de francs suisses, en hausse de 30%.

L'entreprise a largement battu les attentes des analystes interrogés par AWP. Jörg Wolle, le président du conseil d'administration, a évoqué "un record absolu des résultats".

Au niveau semestriel, les chiffres sont également réjouissants: +35% pour le chiffre d'affaires à 13,27 milliards de francs suisses, +147% pour l'Ebit et le bénéfice net à respectivement 1,04 milliard et 764 millions, +75% pour l'Ebitda à 1,4 milliard et +19% pour le bénéfice brut à 4,33 milliards de francs suisses.

Une analyse par divisions montre que dans sa plus grande unité en termes de chiffre d'affaires, le transport maritime, l'Ebit de Kühne+Nagel s'est envolé de 239% au deuxième trimestre à 298 millions de francs suisses. Dans sa deuxième unité, le transport aérien, la hausse a été de 121% à 243 millions et dans la troisième, le transport routier et ferroviaire de 233% à 30 millions.

Evoquant les difficultés dans la planification des chaînes de livraison, la direction générale est restée évasive sur la suite de l'exercice, le patron, Detlef Trefzger, se contentant d'affirmer qu'il s'attend à la poursuite d'une forte demande et d'une évolution positive soutenue.

md/jh/al