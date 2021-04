Le titre Kühne+Nagel dorloté à la Bourse

Zurich (awp) - L'action Kühne+Nagel avait les faveurs des investisseurs lundi matin en Bourse suisse. Le groupe logistique a annoncé de solides résultats pour les trois premiers mois de l'année, porté par une forte demande dans le secteur pharmaceutique et du commerce en ligne.

A 09h43, la nominative Kühne+Nagel prenait 2,7% à 300,60 francs suisses, dans un SLI en hausse cosmétique de 0,02%.

Pour la Banque cantonale de Zurich (ZKB), ces résultats "impressionnants" témoignent de la robustesse et du bon positionnement de la société. L'établissement estime que "la demande de logistique aérienne et la forte augmentation de la demande des ménages privés en Europe et aux États-Unis" sont deux tendances qui continueront de porter les affaires de Kühne+Nagel. La banque maintient une recommandation neutre.

Vontobel salue la performance du groupe schwytzois malgré un contexte particulièrement difficile, soulignant notamment l'avancée de ses plateformes numériques. Aucune prévision n'est émise mais qu'importe, l'établissement est convaincu que la résilience des chaînes d'approvisionnement "devraient créer de nouvelles opportunités attractives". Vontobel maintient sa recommandation à "hold".

De son côté, Christian Obst de Baader Helvea estime que ces chiffres devraient donner au titre un nouveau coup d'accélérateur. Les analystes devraient revoir leur estimation. M. Obst reconduit sa recommandation à "reduce".

nj/fr