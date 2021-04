Zurich (awp) - Le groupe logistique Kühne+Nagel publie son premier partiel lundi 26 avril. Sept analystes se sont prêtés pour AWP au jeu des prévisions:

T1 2021E (en mio CHF) cons. AWP T1 2020A bénéfice brut 1863 1878 Ebit 305 184

FOCUS: par rapport à la concurrence, le groupe schwytzois devrait avoir réalisé premier partiel solide. Le secteur continue cependant de souffrir du manque de liaisons aériennes et de la pénurie de containers, avec comme conséquence la flambée des prix du transport de marchandises. A cela s'ajoute le récent incident sur le canal de Suez, qui n'a rien arrangé.

OBJECTIFS: Kühne+Nagel ambitionne d'ici 2022 de croître deux fois plus vite que le marché et une marge de conversion (rapport entre le résultat avant intérêts et impôts et le bénéfice brut) de plus de 16% au niveau du groupe.

POUR MÉMOIRE: ces derniers temps, le logisticien de Shindellegi a été sous le feu des projecteurs essentiellement en tant qu'expéditeur de vaccins, domaine dans lequel les bénéfices sont modestes.

Fin février, Kühne+Nagel a franchi une étape importante de son expansion en Asie en se portant acquéreur chinois Apex International Corporation. La plus grande acquisition de l'histoire de l'entreprise a ajouté plus de 2,1 milliards de francs suisses au chiffre d'affaires annuel.

COURS DE L'ACTION: depuis le début de l'année, la nominative Kühne+Nagel s'est étoffée de 43%, dépassant largement le marché SPI (+8,5%).

