Zurich (awp) - Le groupe de transport et logistique Kühne+Nagel publie mardi ses résultats au troisième trimestre 2020. Quatre analystes se sont prêtés pour AWP au jeu des prévisions:

T3 2020E (en mio CHF) consensus AWP T3 2019A recettes brutes 1'829 1'974 Ebitda 434 472 Ebit 241 283 bénéfice net 183 214

FOCUS: la crise sanitaire affecte lourdement la branche logistique, y compris le bon élève qu'est Kühne+Nagel, même si le groupe de Schindellegi est parvenu jusqu'ici à tirer remarquablement son épingle du jeu. Les résultats dégagés au premier semestre avaient largement surpassé les expectatives de la communauté financière.

Du coup les experts se montrent plus optimistes pour le 3e partiel. Si les chiffres sont de nouveau attendus en baisse sur un an, la maîtrise des coûts devraient permettre de limiter les dégâts. La marge de conversion - rapport entre les recettes brutes et le résultat opérationnel (Ebit), important indicateur de la branche - devrait une nouvelle fois briller, tant dans le fret maritime qu'aérien.

A plus long terme, la crise risque de se traduire par de profondes mutations du secteur. Dans certains domaines, la demande a massivement chuté, alors que dans d'autres elle s'est considérablement étoffée. Du fait de sa diversification géographique, Kühne+Nagel est plutôt avantagé dans ce contexte et devrait être à même, selon plusieurs experts, de conquérir des parts de marché.

OBJECTIFS: en raison de la crise de coronavirus, l'entreprise a renoncé dès la présentation de son premier partiel à formuler des prévisions annuelles pour ses divisions. Lors de la publication des chiffres à mi-parcours, le directeur financier (CFO) Markus Blanka-Graff avait indiqué que l'incertitude était toujours trop élevée.

Les objectifs 2022 restent officiellement en vigueur, même si l'hypothèse de base (stabilité conjoncturelle) n'est d'ores et déjà plus remplie.

POUR MÉMOIRE: en avril, le président d'honneur du groupe, Klaus-Michael Kühne, avait affirmé au Handelsblatt que la pandémie pouvait occuper le monde encore quelque temps. "Plus la crise dure, plus cela devient dangereux", avait-il prévenu, soulignant la présence de K+N dans plus d'une centaine de pays. "Nous sentirons toujours très vite si le coronavirus vient à connaître une nouvelle flambée", avait affirmé l'entrepreneur allemand.

En septembre, le logisticien schwytzois avait annoncé l'ouverture de deux plateformes de fret pharmaceutique à Bruxelles et à Johannesburg, permettant d'étoffer le réseau mondial de transport à température contrôlée et la distribution de produits de santé.

En dépit des difficultés, les actionnaires ont pris le parti de ne pas renoncer à leur rémunération et se sont octroyé à l'occasion d'une assemblée générale extraordinaire un dividende ordinaire de 4,00 francs suisses bruts (2,60 francs suisses après impôts), qui a été versé le 8 septembre.

COURS DE L'ACTION: la nominative Kühne+Nagel s'est plus que reprise de son plongeon printanier - en mars, le cours était retombé à 120,50 francs suisses - et oscille actuellement autour de 185,30 francs suisses (vendredi à la mi-journée) juste en dessous du plus haut historique récemment atteint.

site internet: kuehne-nagel.com

