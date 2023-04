Revenus et rentabilité en baisse au 1er trimestre pour Kühne+Nagel

Zurich (awp) - Kühne+Nagel a comme attendu ralenti la cadence au 1er trimestre. Subissant un tassement de ses revenus, le groupe de transports et de logistique schwytzois a vu son résultat d'exploitation avant intérêts et impôts (Ebit) chuter de 45% en l'espace d'un an à 612 millions de francs suisses, tout comme le bénéfice net à 462 millions.

Le chiffre d'affaires net s'est contracté de 37% à 6,68 milliards de francs suisses, a indiqué mardi le groupe établi à Schindellegi. Les produits bruts ont quant à eux fléchi de 19% à 2,39 milliards. La contraction reflète la persistance d'incertitudes géopolitiques tout comme une inflation globalement élevée, a observé Kühne+Nagel. Et comme attendu, la situation a continué de se normaliser au niveau des chaînes d'approvisionnement après les années fastes de 2021 et 2022.

Bien que la demande de services de transport ait diminué comme prévu, le groupe estime avoir obtenu de bons résultats. La situation économique particulière qui en découle fausse la comparaison avec l'année précédente. Dans le contexte d'un environnement commercial normalisé et par rapport à la performance commerciale avant la pandémie, le premier trimestre 2023 représente un résultat record.

La performance s'est révélée supérieure aux attentes des analystes. Sondés par AWP, les analystes avaient anticipé des revenus bruts de 2,29 milliards de francs suisses et un Ebit de 516 millions.

