Vive hausse du bénéfice net de Kühne+Nagel au 2e trimestre

Zürich (awp) - Kühne+Nagel s'est montré solide au 2e trimestre, malgré un environnement de marché exigeant. Etoffant ses revenus nets, le groupe schwyzois de transports et de logistique a vu son bénéfice net s'envoler sur un an de 79% à 796 millions de francs suisses. L'entreprise anticipe une demande toujours élevée pour la deuxième partie d'année.

Le résultat d'exploitation avant intérêts et impôts (Ebit) a pour sa part bondi de 78% à 1,07 milliard de francs suisses et l'Ebitda de 62% à 1,27 milliard, a indiqué lundi l'entreprise établie à Schindellegi. Quant au chiffre d'affaires net, il s'établi à 10,47 milliards.

Sur l'ensemble du 1er semestre, le bénéfice net a plus que doublé à (+113%) à 1,63 milliard de francs suisses, tout comme l'Ebit (+112% à 2,19 milliards). Les revenus nets ont atteint 10,63 milliards, 55% de plus qu'un an auparavant.

La performance de groupe de Suisse centrale s'est révélée supérieure aux attentes des analystes sondés par AWP. Ces derniers avaient en moyenne anticipé une bénéfice net de 737 millions de francs suisses, un Ebit de 1,06 milliard et des revenus de 9,78 milliards.

Evoquant la suite de l'exercice, l'entreprise fidèle à son habitude demeure prudente. Seule indication fournie par le groupe, la demande en matière de services devrait rester élevée au 2e semestre.

