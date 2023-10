Zurich (awp) - Kühne+Nagel inaugure un nouveau centre de logistique aérienne à l'aéroport français Paris-Charles de Gaulle. Aucun montant n'a été dévoilé.

Le groupe schwytzois de transports et de logistique renforce ses capacités de fret aérien et ses solutions de logistique pour le domaine médical, "dans l'un des aéroports les mieux connectés en Europe", d'après le communiqué, "facilitant l'accès à de nouveaux marchés dans la haute technologie, le luxe, l'aérospatial, l'industrie et le secteur automobile".

Le site peut gérer 300 palettes de fret aérien par semaine. La surface est deux fois et demi plus grande qu'avant et dispose d'un accès direct aux pistes.

Kühne+Nagel continue d'augmenter ses capacités de fret dans le domaine médical à Paris, a indiqué l'entreprise établie à Schindellegi, en consacrant 4500 mètres carrés à des chambres froides et des zones à température contrôlée.

