Zurich (awp) - Après un bon démarrage mardi matin en ouverture de la Bourse suisse, le titre Kühne+Nagel tombait dans le rouge, après la publication des résultats semestriels. Malgré un chiffre d'affaires et un bénéfice en net recul, les analystes saluent les solides performances dans les secteurs du fret aérien et du transport terrestre.

Vers 10h, l'action Kühne+Nagel reculait de 2,1% à 258,70 francs suisses à la Bourse suisse, dans un SMI sombrant dans le rouge, en baisse de 0,33%.

Selon les analystes, il n'y aura pas de surprises majeures au deuxième semestre. Ils saluent les solides performances enregistrées dans les secteurs du fret aérien et du transport terrestre.

Concernant les perspectives, l'entreprise reste vague. Malgré les solides résultats, l'analyste d'UBS y voit plutôt un facteur de ralentissement. Il ne s'attend qu'à de légères révisions à la hausse des estimations du consensus. Son collègue de Bernstein Société Générale souligne pour sa part la bonne performance du secteur du fret aérien. Il voit également une marge pour une légère augmentation des attentes.

L'analyste responsable de la Banque cantonale de Zurich (ZKB) estime que l'évolution des volumes et de la rentabilité est dans son ensemble encourageante. "Nous prévoyons que le conflit en mer Rouge et ses effets dureront au moins jusqu'à fin 2024 et les prévisions de rentabilité sont sous-estimées. En outre, le potentiel à moyen terme suscite peu de confiance", écrit-il.

Pour l'analyste responsable de la banque zurichoise Vontobel, Kühne+Nagel continue de réaliser une bonne performance dans des conditions de marché difficiles. "Alors que la complexité et les incertitudes commerciales grandissent, nous nous attendons à ce que la rentabilité s'améliore au cours du second semestre", écrit-il. Parallèlement à des rendements plus élevés, l'expert s'attend à une amélioration significative du flux de trésorerie. Il confirme sa recommandation à l'achat.

lb/cw/al