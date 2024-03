Kuehne und Nagel International AG figure parmi les principaux prestataires mondiaux de transport et de services logistiques. Le CA par activité se répartit comme suit : - prestations de transport (85,1%) : prestations de transport maritime (48,6% du CA), aérien (38,3%) et terrestre (13,1%). En outre, le groupe propose des prestations de courtage d'assurance ; - prestations de services logistiques sous-contrats (14,9%) : notamment prestations d'entreposage et de distribution. La répartition géographique du CA est la suivante : Europe-Moyen Orient-Afrique (53,7%), Amérique (31,8%) et Asie-Pacifique (14,5%).

Secteur Frêt aérien et logistique