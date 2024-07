Le groupe logistique suisse Kuehne und Nagel a annoncé mardi une baisse de 23% de son bénéfice d'exploitation au deuxième trimestre, dépassant ainsi les attentes du marché, en raison d'effets de change négatifs et de coûts de restructuration non récurrents.

Son bénéfice avant intérêts et impôts est tombé à 402 millions de francs suisses (452,24 millions de dollars) au deuxième trimestre, contre 523 millions un an plus tôt, en dessous de la prévision moyenne des analystes de 409,6 millions fournie par LSEG. (1 $ = 0,8889 franc suisse) (Reportage d'Anastasiia Kozlova et d'Amir Orusov ; Rédaction de Jamie Freed)