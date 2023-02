Analyse EY : Peu d'acquisitions d'entreprises chinoises en Europe

STUTTGART (dpa-AFX) - Les investisseurs chinois ont fortement réduit leurs acquisitions d'entreprises en Europe. Selon une analyse du cabinet de conseil EY, il y avait encore 139 acquisitions ou participations d'investisseurs chinois dans des entreprises européennes l'an dernier, soit 16 de moins qu'en 2021.

Les auteurs de l'étude publiée mardi chiffrent la valeur estimée de ces 139 deals à seulement 4,3 milliards de dollars (4 milliards d'euros), soit une baisse de près de deux tiers par rapport à l'année précédente. EY précise toutefois que les prix d'achat de la majorité de ces acquisitions n'ont pas été publiés.

L'ampleur de la réticence chinoise actuelle est particulièrement évidente si l'on compare sur le long terme avec l'année record 2016, au cours de laquelle EY avait recensé 309 acquisitions ou participations d'investisseurs chinois dans des entreprises en Europe, pour un montant total de 86 milliards d'euros. Il y a sept ans, la plus grosse opération en Allemagne avait été le rachat du fabricant de robots Kuka d'Augsbourg par le groupe chinois Midea, pour un montant estimé à 4,7 milliards de dollars à lui seul.

Depuis, les chiffres ont baissé presque continuellement, même en Allemagne, les acquisitions chinoises sont actuellement rares. Selon EY, seules 26 acquisitions ou prises de participation dans des entreprises allemandes ont eu lieu l'année dernière, pour un total d'à peine 290 millions de dollars. Les chiffres d'EY laissent supposer que les acheteurs de la République populaire évitent désormais les gros achats politiquement controversés du style de l'acquisition de Kuka.

Outre les obstacles politiques et les tensions entre la Chine et l'Occident, EY estime que les restrictions draconiennes imposées par Covid en Chine, aujourd'hui levées, ont également joué un rôle. Les restrictions de voyage et les règles strictes de quarantaine ont rendu les transactions plus difficiles, a déclaré Sun Yi, responsable de China Business Services pour l'Europe occidentale.

Selon la conseillère en entreprise, cette année, les entreprises chinoises seront de nouveau plus nombreuses à chercher des candidats au rachat en Europe. "Toutefois, le nombre de transactions restera nettement inférieur à celui des années de boom, notamment en raison du contexte politique", a prédit Sun./cho/DP/zb