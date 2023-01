Le spécialiste des chevilles Fischer envoie des robots sur les chantiers de construction

WALDACHTAL (dpa-AFX) - La numérisation n'épargne pas les chantiers de construction. Le spécialiste de la fixation Fischer de Waldachtal (district de Freudenstadt) veut maintenant envoyer des robots de construction qui peuvent percer et cheviller de manière entièrement automatique. Combinés à un plan de construction numérique, les robots de fixation appelés "Baubot" devraient effectuer le travail sur les grands chantiers de manière plus efficace et plus précise que leurs collègues en chair et en os - et éviter à ces derniers un travail physiquement pénible. Le développement a été réalisé par une start-up viennoise dans laquelle le groupe Fischer a pris une participation majoritaire.

Dans un premier temps, les trois premiers "robots de chantier" et leur personnel seront utilisés pour des commandes individuelles, comme l'a indiqué Matthias Schneider, directeur de la numérisation chez Fischer Group. D'autres fabricants, tels que Hilti et Kuka, produisent des robots similaires pour les travaux de construction.

En outre, Fischer a développé des technologies permettant de contrôler numériquement la stabilité des fixations. Il s'agit d'une part de tiges d'ancrage avec capteurs intégrés, qui peuvent être utilisées par exemple pour les pieds de support des montagnes russes et des échafaudages, et qui envoient les valeurs mesurées sur les forces appliquées à un cloud. Les experts peuvent lire les données via une application et garder ainsi le contrôle à distance, a expliqué l'entreprise. D'autre part, des rondelles spéciales mesureraient le niveau de précontrainte des assemblages vissés traditionnels sur une longue période. Ces données pourraient être facilement lues à l'aide d'un smartphone et de l'application correspondante./kre/DP/stk