Kulicke and Soffa Industries, Inc. conçoit, fabrique et vend des biens d'équipement et des outils, et assure l'entretien, la maintenance, la réparation et la mise à niveau d'équipements, tous utilisés pour assembler des dispositifs à semi-conducteurs. Elle exerce ses activités dans deux secteurs : Les biens d'équipement et les produits et services après-vente (APS). Le segment des biens d'équipement se consacre à la fabrication et à la vente de bonders à billes, de bonders au niveau de la tranche, de bonders à coins, d'outils d'emballage avancés, de systèmes de distribution de haute précision, de mini et micro diodes électroluminescentes (DEL), de solutions hybrides et d'assemblage électronique aux fabricants de dispositifs à semi-conducteurs, aux fabricants de dispositifs intégrés (IDM), aux fonderies, aux fournisseurs d'assemblage et de test de semi-conducteurs externalisés (OSAT), à d'autres fabricants d'électronique et aux fournisseurs d'électronique pour l'industrie automobile. Le segment APS s'occupe de la fabrication et de la vente d'une variété d'outils pour une gamme d'applications d'emballage de semi-conducteurs, de pièces détachées, de réparation d'équipement, de maintenance et d'entretien, et de services de formation.