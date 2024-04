KULR Technology Group, Inc. est une société de plateforme de gestion de l'énergie. Elle développe et fabrique des technologies de gestion thermique de la fibre de carbone pour les batteries et les systèmes électroniques, et octroie des licences pour ces technologies. Dans le domaine de l'aérospatiale et du ministère de la défense, les solutions de la société visent des applications à haute performance dans les domaines de l'énergie directe, des véhicules hypersoniques et des communications par satellite. Pour les applications commerciales, l'entreprise se concentre sur la sécurité et la durabilité des batteries. Cette solution de sécurité totale des batteries peut être utilisée pour les véhicules électriques, le stockage de l'énergie, le transport par recyclage des batteries, l'informatique en nuage et les appareils de communication de cinquième génération. Ses produits et services de gestion de la chaleur sont divisés en plusieurs catégories : bouclier thermique (TRS) pour batteries lithium-ion, CellCheck, KULR-Tech Safe Case, matériau d'interface thermique à fibres (FTI), dissipateur thermique à matériau à changement de phase (PCM), dispositif de court-circuit interne (ISC) et cathode CRUX.

Secteur Equipements et composants électriques