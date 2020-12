Kumulus Vape : 2020 : vers une année exceptionnelle Cap des 5 millions de produits vendus

Corbas, le 3 décembre 2020

2020 : vers une année exceptionnelle

Cap des 5 millions de produits vendus

Kumulus Vape (ISIN : FR0013419876 - Mnémonique : MLVAP), e-commerçant spécialisé dans la vente de cigarettes électroniques et de produits connexes (matériel, e-liquide et accessoires) regroupés sous le terme « vape », aborde la fin de son exercice 2020 avec une confiance renouvelée tant en termes de croissance que de progression attendue de ses résultats. Cette année, l'Entreprise franchira le cap record des 5 millions de produits vendus. Ce niveau de vente sans précédent doit permettre d'atteindre l'objectif de chiffre d'affaires de 22 M€, révisé à la hausse à l'occasion de la publication du chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Une croissance toujours solide malgré le second confinement

Après avoir enregistré une croissance de 136,6% de son chiffre d'affaires au 3ème trimestre 2020, et malgré les mesures de confinement mises en œuvre à compter de fin octobre, Kumulus Vape continue d'afficher une croissance solide de son activité. Comme durant le premier confinement, la réactivité de l'Entreprise et les mesures de protection des collaborateurs permettent d'assurer la continuité de l'activité et de garantir une qualité de services inchangée auprès des clients. Les approvisionnements et la disponibilité des produits sont également préservés.

Dans ce contexte, la dynamique commerciale reste forte, portée par une demande toujours soutenue sur la période clé de fin d'année. Sur le marché B2C, le niveau des commandes reste élevé, notamment à la suite d'un Black Friday record, et profite d'une visibilité accrue sur Internet grâce à la notoriété croissante de la marque. Sur le marché B2B, et ce malgré le confinement, l'activité fait preuve d'une bonne résilience, la plupart des boutiques spécialisées n'ayant pas été fermées car figurant parmi les commerces reconnus d'intérêt public.

Un doublement du chiffre d'affaires toujours attendu sur l'année

Avec près de 550 000 produits expédiés sur le seul mois de novembre 2020, Kumulus Vape franchira cette année le cap symbolique des 5 millions de produits vendus. L'objectif de 22 M€ de chiffre d'affaires est confirmé, à comparer aux 10,6 M€ réalisés en 2019.

Prochain rendez-vous : chiffre d'affaires annuel 2020

Mardi 16 février 2021 après Bourse

À propos de Kumulus Vape

Née en 2012, la Société Kumulus Vape compte parmi les pionniers européens de la cigarette électronique. Avec http://www.kumulusvape.fr, sa plateforme e-commerce, et kmls.fr, son activité de grossiste pour les boutiques spécialisées, la Société se positionne à la fois sur les marchés BtoC et BtoB. Son catalogue de plus de 6000 références lui permet de satisfaire les exigences des débutants mais aussi des utilisateurs expérimentés, avec l'une des meilleures sélections de e-liquide et d'arômes concentrés pour DIY, mais aussi de matériel, avec les plus récentes résistances pour cigarette électronique du marché. Le chiffre d'affaires de Kumulus Vape s'est élevé à 10,6 M€ en 2019, soit une progression de 63% par rapport à 2018. La Société est basée à Corbas, dans la Métropole de Lyon, et emploie aujourd'hui 40 salariés.

