Kumulus Vape (ISIN : FR0013419876 - Mnémonique : MLVAP), e-commerçant spécialisé dans la vente de cigarettes électroniques et de produits connexes (matériel, e-liquide et accessoires), regroupés sous le terme « vape », annonce ce jour l'augmenbtation de son capital résultant du paiement partiel de l'acquisition de deux réseaux de boutiques spécialisées survenue le 22 décembre 2022.

Les prix d'acquisition de 100% des titres des 2 filiales détenues à 100% ont été majoritairement réglés par emprunts bancaires en 2022, le solde étant payé grâce à une augmentation de capital approuvée le 22 décembre 2022 par le Conseil d'administration de la Société, et constatée ce jour, le 7 avril 2023, par celui-ci. L'augmentation de capital est réalisée par compensation de créances auprès des 2 cédants.

Il a ainsi été créé 15 258 actions nouvelles d'une valeur nominale de 0,05 euro. Augmenté de 726,90 €, le capital passe ainsi de 152 329,85 € à 153 092,75 €, correspondants à 3 061 855 actions. La prime d'émission a quant à elle été augmentée de 149 223,24 €.

L'aspect dilutif de cette opération (1,005%) n'appelle pas de commentaire particulier de la part de la Société en raison :

de la valeur des capitaux propres au 31/12/2021 ;

du bénéfice de l'exercice 2022 arrêté par le conseil d'administration du 07/04/2023 audité mais non encore approuvé ;

du cours de bourse des actions Kumulus Vape observé sur les derniers mois.

Prochain rendez-vous :

Résultats annuels 2022

12 avril 2023 après Bourse

À propos de Kumulus Vape

Kumulus Vape s'est rapidement imposé aux premiers rangs des acteurs français de la vape. Depuis sa création en 2012, l'Entreprise est animée par une mission : proposer grâce à la vape une alternative sûre et performante au tabac fumé afin de réduire ses conséquences sanitaires et environnementales. Dans cette perspective, Kumulus Vape a bâti l'un des catalogues de cigarette électronique les plus riches du marché avec plus de 7 000 références disponibles au travers de ses plateformes e-commerce à destination des particuliers et des boutiques spécialisées, notamment avec des marques de premier plan comme Geekvape (grossiste Geekvape). En 2022, malgré le contexte exceptionnel, l'Entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de plus de 55,7 M€, en hausse de 61%. La Société est basée à Corbas, dans la Métropole de Lyon, et emploie aujourd'hui près de 70 salariés. Kumulus Vape est inscrite sur Euronext Growth depuis juin 2021 (code ALVAP / ISIN : FR0013419876).

Contacts

Kumulus Vape

Vincent Baudoin

Directeur de la communication

v.baudoin@kumulusvape.fr

06 10 84 52 59

Kumulus Vape

Laetitia De Touchet

Directrice financière

l.detouchet@kumulusvape.fr

06 82 32 16 99

