Kumulus Vape : Document AMF CP. 2023DD879536

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2023DD879536
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10 janvier 2023
FR0013419876 - DD154889
INFORMATION
Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société
LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE
SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.
NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :
Menut Astrid, Directrice administrative et RH
NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:
Notification initiale
COORDONNEES DE L'EMETTEUR
NOM : KUMULUS VAPE
LEI : 969500YXSIN9BZV9YI50
DETAIL DE LA TRANSACTION
DATE DE LA TRANSACTION : 09 janvier 2023
LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Growth Paris
NATURE DE LA TRANSACTION : Cession
DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action
CODE D'IDENTIFICATION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : FR0013419876
INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION
PRIX UNITAIRE : 9.6000 Euro
VOLUME : 15 625.0000
INFORMATIONS AGREGEES
PRIX : 9.6000 Euro
VOLUME : 15 625.0000
TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON
DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 10 janvier 2023