Kumulus Vape (ISIN : FR0013419876 - Mnémonique : MLVAP), e-commerçant spécialisé dans la vente de cigarettes électroniques et de produits connexes (matériel, e-liquide et accessoires), regroupés sous le terme « vape », annonce la signature d'un accord de distribution avec Sunny Smoker, fabricant français de e-liquides parmi les leaders du marché.

Créé en 2011, Sunny Smoker, et plus particulièrement sa marque Pulp, disposent d'une forte notoriété en France où ils sont connus pour la richesse et la profondeur de leur catalogue d'e-liquides, mais aussi pour la qualité de leurs produits qui font l'objet d'une exigence particulière dans le procédé de fabrication afin d'offrir aux consommateurs une expérience unique.

Avec près de 12 millions de produits vendus sur l'année 2021 et 2 000 points de distribution dans le monde (dont 1 600 en France), Sunny Smoker et Pulp sont aujourd'hui solidement installés sur le marché de la vape. Le fabricant se distingue par sa politique de développement « made in France », qui offre un gage de qualité à ses produits, mais aussi par sa démarche éco-responsable, avec une réelle volonté de réduire son empreinte carbone.

Après les partenariats de distribution récents signés avec GeekVape et Innokin, spécialistes de la vente de matériel, Kumulus Vape signe un nouvel accord de distribution avec un acteur majeur du consommable. Pour Sunny Smoker, cet accord assure l'accès à un réseau de distribution de référence dans un contexte de forte concentration des acteurs du marché. La société a d'ailleurs mis en place une certification pour ses points de vente.

Gilles Toledano, Président et fondateur de Sunny Smoker, déclare : « Nous sommes très fiers de notre récent partenariat avec Kumulus Vape qui a su s'inscrire comme un acteur clef du marché, grâce à sa démarche éthique et militante. Nous espérons que cette union sera placée sous le signe de la croissance mutuelle et d'un bel avenir pour notre secteur. »

« Nous sommes très honorés de compter Sunny Smoker parmi nos nouveaux partenaires et d'être le porte-étendard de ses produits 100% français. La société dispose de nombreux atouts, tant en termes de développement que d'engagement, notamment au niveau RSE, en ligne avec notre ADN. C'est pourquoi je suis convaincu du bien-fondé de notre collaboration, qui s'inscrira dans la durée et la croissance. » ajoute Rémi BAERT, Président et fondateur de Kumulus Vape.

Prochain rendez-vous :

Résultats annuel 2021

19 avril 2022 après Bourse

À propos de Kumulus Vape

Kumulus Vape s'est rapidement imposé aux premiers rangs des acteurs français de la vape. Depuis sa création en 2012, l'Entreprise est animée par une mission : proposer grâce à la vape une alternative sûre et performante au tabac fumé pour réduire ses conséquences sanitaires et environnementales. Dans cette perspective, Kumulus Vape a bâti l'un des catalogues les plus riches du marché avec plus de 7 000 références disponibles (dont une large proportion désormais dédiée aux eliquides Pulp) au travers de sa plateforme e-commerce à destination des particuliers et des boutiques spécialisées (grossiste de eliquides Pulp). Entre 2016 et 2020, la croissance annuelle moyenne de Kumulus Vape a dépassé les 100%. En 2021, l'Entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 34,5 M€, en hausse de 53%. La Société est basée à Corbas, dans la Métropole de Lyon, et emploie aujourd'hui plus de 50 salariés. Kumulus Vape est inscrite sur Euronext Growth depuis juin 2021 (code ALVAP / ISIN : FR0013419876).

Contacts

Kumulus Vape Actifin Actifin Vincent Baudoin

Directeur de la communication Isabelle Dray

Relations presse Nicolas Lin

Communication financière v.baudoin@kumulusvape.fr

06 10 84 52 59 idray@actifin.fr

01 56 88 11 29 nlin@actifin.fr

01 56 88 11 14

