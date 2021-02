Chiffre d'affaires en hausse de 113,2% Cap des 20 M€ dépassé conformément à l'objectif fixé Kumulus Vape (ISIN : FR0013419876 - Mnémonique : MLVAP), e-commerçant spécialisé dans la vente de cigarettes électroniques et de produits connexes (matériel, e-liquide et accessoires), regroupés sous le terme « vape », annonce ce jour la publication de son chiffre d'affaires pour l'exercice 2020. Comme anticipé, la société confirme l'accélération de sa croissance et la montée en puissance de son modèle avec une nouvelle année record. Cette performance est d'autant plus remarquable qu'elle s'inscrit dans le contexte exceptionnel de la crise sanitaire, démontrant la capacité de l'entreprise à inscrire sa trajectoire de croissance dans la durée malgré les aléas conjoncturels. Une année de croissance exceptionnelle malgré la crise sanitaire Sur l'ensemble de l'exercice, Kumulus Vape enregistre un chiffre d'affaires de 22,5 M€, en hausse de 113,2% par rapport à l'année 2019. La société est ainsi parfaitement en ligne avec l'objectif de 22 M€ qui avait été fixé en novembre 2020 suite à une révision à la hausse d'un premier objectif de 20 M€ affiché à mi année. Le chiffre d'affaires réalisé en 2020 dépasse par ailleurs de plus de 46% l'ambition affichée lors de l'entrée sur Euronext Access en mai 2019. Cette exécution de la feuille de route, au-delà des engagements pris auprès des investisseurs, constitue un marqueur fort des valeurs de l'entreprise. Sur le marché des professionnels (B to B), l'activité a été particulièrement soutenue avec un chiffre d'affaires qui s'établit à 18,6 M€, contre 10,6 M€ en 2019, en hausse de 128,8%. Durant les confinements successifs, Kumulus Vape a renforcé sa prise de parts de marché, confortant ainsi sa position aux premiers rangs des acteurs français de son marché auprès des professionnels. La dynamique sur l'activité de vente en ligne aux particuliers (B to C) a également été très favorable avec un chiffre d'affaires en progression de 70,1% à 3,7 M€, qui a bénéficié des nouvelles habitudes d'achats des particuliers dans le contexte de la crise. Au-delà de cet effet conjoncturel, Kumulus Vape commence également à tirer les premiers bénéfices de la reconnaissance croissante de sa marque et de l'intensification de ses investissements digitaux. La forte croissance réalisée en 2020 s'inscrira positivement dans les résultats qui seront publiés le 20 avril prochain. Communiqué de presse 2/2 2021 : prêt pour de nouvelles ambitions, un début d'année parfaitement orienté Forte d'une situation financière encore renforcée après le succès de l'augmentation de capital de 2,5 M€ réalisée en décembre 2020, Kumulus Vape est aujourd'hui en ordre de marche pour confirmer sa dynamique tant en termes de croissance que de progression de ses résultats. En 2021, l'entreprise bénéficiera notamment du dimensionnement de sa plateforme logistique grâce aux investissements réalisés depuis deux ans, du renforcement de ses équipes commerciales et de la montée en puissance de ses marques propres lancées aux second semestre 2020. Cette confiance est confortée par un excellent début d'année marqué par la poursuite d'une croissance toujours forte. Prochain rendez-vous : Résultats annuels 2020 20 avril 2021 À propos de Kumulus Vape Née en 2012, la Société Kumulus Vape compte parmi les pionniers européens de la cigarette électronique. Avec http://www.kumulusvape.fr, sa plateforme e-commerce, et kmls.fr, son activité de grossiste pour les boutiques spécialisées, la Société se positionne à la fois sur les marchés BtoC et BtoB. Son catalogue de plus de 6000 références lui permet de satisfaire les exigences des débutants mais aussi des utilisateurs expérimentés, avec les best-sellers des marques internationales incontournables comme Geekvape ou OXVA. Le chiffre d'affaires de Kumulus Vape s'est élevé à 22,5 M€ en 2020, soit une progression de 113,15% par rapport à 2019. La Société est basée à Corbas, dans la Métropole de Lyon, et emploie aujourd'hui près de 50 salariés. Contacts Kumulus Vape Actifin Actifin Vincent Baudoin Directeur de la communication Aminata Doucouré Relations presse Nicolas Lin Communication financière v.baudoin@kumulusvape.fr 06 10 84 52 59 adoucoure@actifin.fr 01 56 88 11 23 nlin@actifin.fr 01 56 88 11 14

Cette publication dispose du service "Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : l2txlsaXYmqclp2eYcttapVpmZtkyGfKmZPLnGJwaZnIcJ5pyWpkbceVZm9onWVv

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.

Information réglementée :

Informations privilégiées :

- Communiqué sur comptes, résultats Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/67809-kumulus-vape_ca-2020-vdef.pdf

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2021 ActusNews